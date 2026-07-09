Британските власти не са предоставили достатъчни гаранции за правата на българския гражданин при евентуална доживотна присъда, мотивира се съдът



Пловдивският апелативен съд отказа да изпълни европейска заповед за арест, издадена от съдебните власти на Великобритания срещу българския гражданин Е. Ф., и разпореди освобождаването му още в съдебната зала. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Британските власти търсят мъжа за провеждане на наказателно преследване по обвинения за сексуални посегателства, воайорство и неявяване пред съд в Бирмингам. Според информацията по делото, първоначално той е бил задържан във Великобритания, но впоследствие е освободен, тъй като деянията, за които е обвинен, са извършени преди седем години.

Апелативните магистрати са поискали на два пъти гаранции от британските власти, че ако Е. Ф. бъде осъден на доживотен затвор или на лишаване от свобода, ще може да бъде върнат в България за изтърпяване на наказанието. Според съда такива достатъчно ясни и убедителни гаранции не са били предоставени.

В мотивите си съдът посочва, че въпреки отправените искания британските власти не са представили конкретни законови разпоредби, които да гарантират възможност за преразглеждане на евентуална доживотна присъда при поискване или най-късно след 20 години.

От Апелативния съд отбелязват още, че получените от Великобритания писма не съдържат нова информация спрямо вече представената пред първата инстанция. В тях се посочва, че пълни данни за евентуалната присъда ще бъдат предоставени едва след предаването на българския гражданин, а връщането му в България е обвързано с неясно формулирани условия. Сред тях е и възможността за допълнително наказание „лишаване от свобода“ при неплащане на финансова санкция – мярка, която според съда няма аналог в българското законодателство.

Заради липсата на необходимите гаранции Пловдивският апелативен съд е отказал изпълнението на европейската заповед за арест и е постановил незабавното освобождаване на Е. Ф.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.