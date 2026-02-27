В динамичното ежедневие изборът на училище отдавна не е просто формалност, а избор на среда, в която детето ще се чувства уверено, разбрано и обичано. Съвременните родители търсят не само високи академични стандарти, но и спокойствие, сигурност и лично отношение. В Пловдив има място, което съчетава всичко това. Образователен комплекс „Стоян Сариев“ обединява под един покрив две учебни заведения – Частно основно училище „Бъдеще“ и Частна езикова гимназия „Стоян Сариев“, създавайки приемственост от първите стъпки в класната стая до успешното дипломиране.

Разположен в тих и спокоен квартал на Пловдив, далеч от изкушенията и шума на градския живот, комплексът е символ на качествено образование вече десетилетия. Базата е модерна и напълно оборудвана, така че да отговаря на нуждите на съвременното образование. На разположение на учениците има две футболни игрища, комбинирано игрище за баскетбол и волейбол, закрита мултифункционална спортна зала, модерно оборудван компютърен кабинет, кабинет по природни науки и библиотека. Здравето и сигурността са основен приоритет, обезпечен с постоянно действащ медицински кабинет, жива охрана, денонощно видеонаблюдение и защитена Wi-Fi мрежа, гарантиращи безопасна среда.

Философията на образователната институция се гради върху предимствата на обучението в малки групи. Това позволява на преподавателите да приложат изцяло индивидуален подход, като обръщат внимание на силните страни, специфичното темпо и потенциал на всеки ученик. Висококвалифицирано преподаване съчетано с приятна атмосфера изгражда не само отличници, но и уверени, мислещи личности.

С над 20 години опит, Частно основно училище „Бъдеще“ създава сигурна и подкрепяща среда за най-малките, като подготвителният клас осигурява плавен преход към училищния живот, а целодневната форма със занималня дава спокойствие както на децата, така и на родителите. Акцентът е засиленото изучаване на английски език, като още от втори клас стартира подготовката за сертификатите на Cambridge.

За родителите, които търсят пълноценна ангажираност, функционира и лятна занималня, съчетаваща полезното учене със забавления.

Създадена през 1995 година, Частната езикова гимназия „Стоян Сариев“ има над 30-годишна традиция в подготовката на амбициозни и успешни млади хора. Тя е оторизиран подготвителен и изпитен център на Cambridge English. Изпитите се провеждат на място в училището, а международно признатите сертификати дават реално предимство при кандидатстване в престижни университети в България и чужбина. Гимназиалното обучението включва интензивен английски език, съчетан с втори чужд език – испански или немски, което отваря широки възможности за бъдеща реализация.

От септември 2026 г. комплексът въвежда още една важна стъпка – изучаване на китайски език и в двете училища, което дава на неговите възпитаници конкурентно предимство в глобалния свят и нови перспективи за развитие.

Образователен комплекс „Стоян Сариев“ не обещава просто добри оценки. Обещава личности, които израстват уверени, любопитни и готови да се справят с един сложен, многоезичен и динамичен свят.

Инвестицията в качествена учебна среда днес е най-сигурният капитал за успеха на Вашето дете утре!

​