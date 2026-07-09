ГХГ – Пловдив кани публиката на лекция и творческо ателие, вдъхновени от изложбата „Творчески пространства“ с участието на 14 австрийски автори



Градската художествена галерия – Пловдив организира специално събитие, което ще съчетае образователна лекция и практическо творческо ателие, посветено на австрийското модерно изкуство.

Срещата ще се състои на 9 юли (четвъртък) от 10:30 часа в Изложбена зала „2019“ на ул. „Гладстон“ №32. Инициативата е част от съпътстващата програма на международната изложба „Творчески пространства“, която представя 14 изявени австрийски автори в периода от 8 юли до 6 август 2026 г.

В рамките на събитието посетителите ще могат да се запознаят с живота, естетиката и творческите търсения на някои от художниците, включени в експозицията. След лекционната част ще се проведе практически уъркшоп, вдъхновен от австрийското модерно изкуство, в който участниците ще изработват красиви цветя и оригами.

Инициативата е отворена за широката публика, като е препоръчителна за участници над 14 години. Всички необходими материали за творческото ателие са осигурени безплатно от Градската художествена галерия – Пловдив.

Поради ограничения брой места е необходимо предварително записване на имейл адрес ghgpl1952@gmail.com. Събитието е с вход свободен.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата на Република България и Австрийския културен форум.