Има вечери, в които човек не търси просто място за хранене. Търси усещане – вкус, атмосфера и онзи малък лукс да си подариш време за себе си.

Мусони е едно от местата в Пловдив, които превръщат вечерята в преживяване.

Тук морската кухня е главният герой. Менюто отвежда гостите към дълбините на морските вкусове с внимателно подбрани предложения, сред които се открояват морската паста с октопод и ястието за двама с три различни вида риба – комбинации, създадени за споделяне и дълги вечери.

Но Мусони не се ограничава само до морските дарове. За любителите на месото една от звездите в менюто е стекът Ню Йорк от Ангъс Небраска, поднесен с трюфелово пюре – предложение, което показва вниманието към детайла и високия клас продукти.

Това, което прави мястото още по-различно, е атмосферата. В определени вечери пиано изпълненията на живо допълват преживяването и превръщат вечерята в нещо повече от поредица от ястия.

Мусони е ресторант за онези моменти, когато искате да се поглезите – с хубава храна, красива обстановка и усещането, че сте избрали правилното място за специална вечер.

Защото понякога удоволствието не е само в това какво има в чинията. А в цялото преживяване около нея.

Текстът е част от печатното издание Къде да ядем в Пловдив 2026? – колаборация на двуезичния дигитален пътеводител Lost in Plovdiv и Под тепето. Онлайн може да го разгледате тук: