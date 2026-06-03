Илияна Йотова откри изложението Хемус 2026 в Пловдив

Президентът Илияна Йотова откри днес 17-ото Международно изложение за отбранителни продукти и услуги HEMUS 2026 в Международния панаир в Пловдив.

Преди официалната церемония държавният глава прие почетния гвардейски караул пред палата №3, където се събраха представители на правителството, Българската армия, дипломатическия корпус и отбранителната индустрия.

Тазгодишното издание е най-мащабното в историята на HEMUS. В изложението участват 258 компании от 28 държави, а броят на българските и чуждестранните изложители бележи значителен ръст спрямо предходното издание.

Сред акцентите в програмата са демонстрации на способности на Военновъздушните сили и Съвместното командване на специалните операции, индустриален форум за бъдещето на отбранителния сектор и международна научна конференция, посветена на иновациите в сферата на сигурността и отбраната.

Изложението продължава до 6 юни на територията на Международния панаир в Пловдив.