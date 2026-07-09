МРРБ: Над 17 500 души са на воден режим в началото на юли, проблемът остава и в Пловдивско

31 села и един град в страната са с режимно водоподаване в началото на юли, показват последните данни на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), цитирани от Darik Business Review. Макар статистиката да отчита сериозно подобрение спрямо миналото лято, темата за водоснабдяването остава особено актуална и за Пловдивска област.

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Припомняме, че през май МРРБ започна анализ на населените места с риск от безводие, а правителството обяви, че подготвя дългосрочна 4-годишна програма с амбицията трайно да реши проблемите с безводието.

Според справката на МРРБ за периода 29 юни – 5 юли 2026 г. режим на водата е въведен в 31 села и един град в 15 общини в страната. Засегнати са около 17 500 души, като близо 12 500 от тях живеят в селата, а останалите около 5000 – в единствения град с режимно водоподаване, който се намира в област Търговище.

Най-тежка остава ситуацията в област Велико Търново, където на воден режим са 15 села с над 8200 жители. Следват областите Перник и Търговище, където също има населени места с ограничения във водоподаването.

В същото време данните показват значително подобрение спрямо същия период на миналата година. По информация на МРРБ към началото на юли 2025 г. режим на водата е имало в 121 села и осем града, като засегнатите жители са били близо 142 000. Това означава, че за година броят на населените места с официално въведен режим е намалял няколко пъти.

Въпреки положителната национална статистика, в Пловдивска област проблемите с водоснабдяването продължават да бъдат сред най-често поставяните теми от жители и местни власти. През последните дни Под тепето проследи сигналите от Брестовица, Златитрап и Оризари, където хората настояват за по-бързи инвестиции във ВиК инфраструктурата и по-надеждно водоснабдяване.

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Темата вече излезе и извън пределите на селата. В интервю за Радио Пловдив кметът на район „Тракия“ Георги Гатев призна, че жителите на високите етажи в квартала също изпитват затруднения заради ниското налягане на водата, като основната причина според него е амортизираната водопроводна мрежа, изградена през 70-те години на миналия век.

Така, макар Пловдивска област да не фигурира в списъка на населените места с официално въведен режим, проблемите с водоснабдяването остават реалност както за част от селата, така и за отделни райони на самия Пловдив.

Според МРРБ информацията за населените места с режимно водоподаване се актуализира всяка седмица и се публикува на интернет страницата на министерството. Данните се предоставят както от ВиК операторите към „Български ВиК холдинг“, така и от дружествата с общинско участие.

Източник на националните данни: Darik Business Review, по информация на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.