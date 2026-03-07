Кога онлайн продажбите се декларират и кога – не?

Все повече хора продават стоки през интернет – чрез онлайн платформи, социални мрежи или обяви. Но кога тези продажби трябва да се декларират и кога не? От Националната агенция за приходите дават разяснения по темата.

Ако извършвате продажби онлайн с цел печалба, това се счита за търговска дейност по смисъла на българското законодателство. В тези случаи получените доходи подлежат на деклариране и облагане с данъци.

Това важи и за хората, които нямат регистрирана фирма или едноличен търговец. Те също трябва да декларират приходите си, като подадат годишна данъчна декларация.

При търговска дейност онлайн се прилагат правилата на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъка върху добавената стойност. Освен данъци, в някои случаи се дължат и осигурителни вноски.

Има обаче и ситуации, при които онлайн продажбите не се облагат с данъци. Това се отнася до случаите, когато човек продава свои лични и вече непотребни вещи – например дрехи, техника или мебели. Прочетете повече тук.

При такива продажби получените средства не се считат за облагаем доход и не е необходимо да бъдат декларирани в годишната данъчна декларация.