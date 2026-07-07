Пускаш се на джет на морето? Провери първо дали базата е законна

Туристите вече могат да проверят дали джетове, банани и други морски атракции се предлагат от лицензирани оператори

Преди да се качите на джет, банан, водна шейна или да полетите с парасейл над морето, вече можете да проверите дали операторът работи законно. Министерството на транспорта и съобщенията публикува официалния регистър на одобрените водни бази и коридори за плавателни средства за развлечения по българското Черноморие за сезон 2026.

Списъкът, изготвен от Изпълнителна агенция „Морска администрация“, обхваща всички бази, получили разрешение да извършват дейност през настоящия летен сезон. Данните ще се актуализират при одобряване на нови обекти.

В регистъра за всяка база са посочени плажът, номерът на зоната, датата на регистрация, предлаганите водни атракции и фирмата, която ги управлява. Така туристите могат лесно да проверят дали услугата, която им се предлага, се извършва от лицензиран оператор.

Сред най-предлаганите атракции по родното Черноморие и това лято са джетове под наем, теглене с водни шейни и надуваеми съоръжения, парасейлинг, както и сърф и други водни спортове. Регистрирани бази има по цялото крайбрежие – от Албена и Кранево през Варна, Обзор, Несебър и Слънчев бряг до Созопол, Приморско, Китен, Лозенец, Царево и Ахтопол.

От Министерството посочват, че публичният регистър има за цел да ограничи нерегламентираната дейност и да повиши безопасността по плажовете. Одобрените бази трябва да разполагат с изправна техника, необходимото спасително оборудване и квалифициран персонал.

При установяване на нарушения или дейност извън разрешените зони гражданите могат да подават сигнали на телефон 02/940 9400 или чрез портала за сигнали на Министерството на транспорта и съобщенията.

Пълният регистър на одобрените водни бази и коридори за сезон 2026 е достъпен на интернет страницата на Министерството на транспорта и съобщенията.

Снимка: makaroon.bg