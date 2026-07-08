Диагноза Пловдив: Как изглежда болничната система през 2025 г.
Какво показват данните за здравеопазването в Пловдив?
Над 480 млн. лв. публичен ресурс преминава през държавни и общински лечебни заведения в Пловдив. Данните показват мащаба на системата – от най-голямата университетска болница в региона до специализираната онкологична помощ и общинските лечебни структури
Здравеопазването в Пловдив е система от различни по размер и функция болници – университетски центрове, специализирани лечебни заведения и общински структури, които обслужват пациенти не само от града, но и от целия регион.
Данните за 2025 г., представени в платформата „Диагноза България“, дават възможност тази система да бъде видяна през числа – брой легла, бюджети и мащаб на дейността.
Числата не дават сами по себе си оценка за качеството на медицинската помощ, но показват къде се концентрира публичният ресурс и как изглежда структурата на болничната помощ в града.
УМБАЛ „Св. Георги“ – най-голямата болница в региона
Със своите 1500 легла и бюджет от 324 777 262 лв. за 2025 г., УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД е най-голямото лечебно заведение в Пловдив и една от водещите университетски болници в страната.
Мащабът на болницата е свързан с широк спектър от дейности – от високоспециализирана медицинска помощ до лечение на сложни случаи, обучение на бъдещи лекари и развитие на университетската медицина.
Като най-голяма болнична структура в региона, „Св. Георги“ заема ключово място в здравната карта на Пловдив.
Данните поставят важен обществен въпрос: как се управлява ресурсът в голяма университетска болница и как средствата се превръщат в достъпна и качествена грижа за пациентите.
КОЦ-Пловдив – ресурсът зад онкологичната помощ
Сред значимите лечебни структури в града е и КОЦ – Пловдив ЕООД.
Центърът разполага с:
- 215 легла
- 150 730 375 лв. бюджет за 2025 г.
Онкологичната помощ е една от най-чувствителните области в здравеопазването. Зад всяка цифра стоят пациенти, семейства и медицински екипи, за които лечението често е дълъг процес, свързан с надежда, трудни решения и ежедневна борба.
Размерът на бюджета показва значимостта на дейността – лечение, медикаменти, специализирана апаратура и комплексна грижа.
Въпросът, който данните позволяват да бъде зададен, е как този ресурс се управлява и как достига до пациентите, които разчитат на тази помощ.
УМБАЛ Пловдив – вторият голям държавен лечебен център
УМБАЛ Пловдив АД е другата голяма държавна болница в града.
Данните за 2025 г. показват:
- 589 легла
- 46 427 894 лв. бюджет
Заедно с УМБАЛ „Св. Георги“ болницата формира основна част от държавната болнична инфраструктура в Пловдив.
Общинските болници – по-малки структури с важна роля
Освен големите лечебни центрове, в Пловдив и областта работят редица общински болници, които имат различна роля – от лечение на пациенти от конкретни населени места до поддържане на медицинска помощ извън големите центрове.
Сред тях са:
|Лечебно заведение
|Легла
|Бюджет 2025
|МБАЛ „Св. Пантелеймон“ ЕООД
|253
|17 451 933 лв.
|МБАЛ Асеновград ЕООД
|214
|16 721 427 лв.
|ЦПЗ Пловдив ЕООД
|370
|12 098 110 лв.
|МБАЛ Първомай ЕООД
|115
|10 146 221 лв.
|МБАЛ „Св. Мина“ ЕООД
|192
|9 024 088 лв.
|МБАЛ „Д-р Киро Попов“ ЕООД
|130
|8 383 393 лв.
Тези лечебни заведения работят в различен мащаб от университетските болници, но имат важна роля за достъпа до медицинска помощ в населените места около Пловдив.
Какво показват данните за здравеопазването в Пловдив?
Първата картина от данните за 2025 г. показва няколко основни тенденции:
- Пловдив е регион с висока концентрация на болнична помощ.
- Най-големият ресурс е съсредоточен в университетската медицина и специализираните лечебни структури.
- Онкологичната помощ има значително място в здравната система на града.
- Общинските болници функционират в различен финансов и организационен мащаб.
Зад тези числа стоят не само бюджети и легла, а хора – пациенти, лекари, медицински сестри и всички, които ежедневно разчитат на здравната система.
Този анализ е първата част от поредицата „Диагнза Пловдив“ на Под тепето за състоянието на държавните и общински болницични заведения в града и региона. В следващите материали ще ви покажем как изглеждат финансовите показатели на отделните лечебни заведения, как се променят разходите и къде се появяват най-големите предизвикателства пред управлението на публичния ресурс.
Очаквайте продължение.
снимки: архив