Диагноза Пловдив: Как изглежда болничната система през 2025 г.

Какво показват данните за здравеопазването в Пловдив?

Над 480 млн. лв. публичен ресурс преминава през държавни и общински лечебни заведения в Пловдив. Данните показват мащаба на системата – от най-голямата университетска болница в региона до специализираната онкологична помощ и общинските лечебни структури

Здравеопазването в Пловдив е система от различни по размер и функция болници – университетски центрове, специализирани лечебни заведения и общински структури, които обслужват пациенти не само от града, но и от целия регион.

Данните за 2025 г., представени в платформата „Диагноза България“, дават възможност тази система да бъде видяна през числа – брой легла, бюджети и мащаб на дейността.

Числата не дават сами по себе си оценка за качеството на медицинската помощ, но показват къде се концентрира публичният ресурс и как изглежда структурата на болничната помощ в града.

УМБАЛ „Св. Георги“ – най-голямата болница в региона

Със своите 1500 легла и бюджет от 324 777 262 лв. за 2025 г., УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД е най-голямото лечебно заведение в Пловдив и една от водещите университетски болници в страната.

Мащабът на болницата е свързан с широк спектър от дейности – от високоспециализирана медицинска помощ до лечение на сложни случаи, обучение на бъдещи лекари и развитие на университетската медицина.

Като най-голяма болнична структура в региона, „Св. Георги“ заема ключово място в здравната карта на Пловдив.

Данните поставят важен обществен въпрос: как се управлява ресурсът в голяма университетска болница и как средствата се превръщат в достъпна и качествена грижа за пациентите.

КОЦ-Пловдив – ресурсът зад онкологичната помощ

Сред значимите лечебни структури в града е и КОЦ – Пловдив ЕООД.

Центърът разполага с:

215 легла

150 730 375 лв. бюджет за 2025 г.

Онкологичната помощ е една от най-чувствителните области в здравеопазването. Зад всяка цифра стоят пациенти, семейства и медицински екипи, за които лечението често е дълъг процес, свързан с надежда, трудни решения и ежедневна борба.

Размерът на бюджета показва значимостта на дейността – лечение, медикаменти, специализирана апаратура и комплексна грижа.

Въпросът, който данните позволяват да бъде зададен, е как този ресурс се управлява и как достига до пациентите, които разчитат на тази помощ.

УМБАЛ Пловдив – вторият голям държавен лечебен център

УМБАЛ Пловдив АД е другата голяма държавна болница в града.

Данните за 2025 г. показват:

589 легла

46 427 894 лв. бюджет

Заедно с УМБАЛ „Св. Георги“ болницата формира основна част от държавната болнична инфраструктура в Пловдив.

Общинските болници – по-малки структури с важна роля

Освен големите лечебни центрове, в Пловдив и областта работят редица общински болници, които имат различна роля – от лечение на пациенти от конкретни населени места до поддържане на медицинска помощ извън големите центрове.

Сред тях са:

Лечебно заведение Легла Бюджет 2025 МБАЛ „Св. Пантелеймон“ ЕООД 253 17 451 933 лв. МБАЛ Асеновград ЕООД 214 16 721 427 лв. ЦПЗ Пловдив ЕООД 370 12 098 110 лв. МБАЛ Първомай ЕООД 115 10 146 221 лв. МБАЛ „Св. Мина“ ЕООД 192 9 024 088 лв. МБАЛ „Д-р Киро Попов“ ЕООД 130 8 383 393 лв.

Тези лечебни заведения работят в различен мащаб от университетските болници, но имат важна роля за достъпа до медицинска помощ в населените места около Пловдив.

Какво показват данните за здравеопазването в Пловдив?

Първата картина от данните за 2025 г. показва няколко основни тенденции:

Пловдив е регион с висока концентрация на болнична помощ.

Най-големият ресурс е съсредоточен в университетската медицина и специализираните лечебни структури.

Онкологичната помощ има значително място в здравната система на града.

Общинските болници функционират в различен финансов и организационен мащаб.

Зад тези числа стоят не само бюджети и легла, а хора – пациенти, лекари, медицински сестри и всички, които ежедневно разчитат на здравната система.

Този анализ е първата част от поредицата „Диагнза Пловдив“ на Под тепето за състоянието на държавните и общински болницични заведения в града и региона. В следващите материали ще ви покажем как изглеждат финансовите показатели на отделните лечебни заведения, как се променят разходите и къде се появяват най-големите предизвикателства пред управлението на публичния ресурс.

Очаквайте продължение.

снимки: архив