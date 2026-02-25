Национална агенция за приходите изпраща напомнителни писма до около 470 големи данъкоплатци за крайния срок за подаване на първия месечен Стандартен одитен файл за данъчни цели (SAF-T). Файлът обхваща отчетния период януари 2026 г. и трябва да бъде подаден до 2 март 2026 г.

Задължението за подаване на SAF-T възникна от 1 януари 2026 г. за дружествата, които попадат в категорията „големи предприятия“ по смисъла на Закона за счетоводството. Те следва да предоставят данъчно-счетоводните си данни по новия стандарт ежемесечно в определените от закона срокове – първият файл до края на февруари, вторият до края на март и т.н.

От приходната агенция уточняват, че засегнатите компании са били предварително уведомени още през юни 2025 г. чрез електронни съобщения, изпратени на декларираните от тях имейл адреси. През есента на същата година е проведена и телефонна кампания за допълнително информиране на предприятията от първата група, които подлежат на новото изискване.

Подаването на SAF-T се извършва изцяло по електронен път чрез специално създадена услуга в портала за електронни услуги на НАП, достъпна с квалифициран електронен подпис. За да използват услугата, дружествата трябва предварително да подадат заявление за достъп през портала.

От НАП посочват, че всички месечни файлове за 2026 г., които са подадени и са получили входящ номер – включително и тези, върнати заради допуснати грешки – могат да бъдат коригирани до края на февруари 2027 г. чрез подаване на нов файл за съответния период.

При неизпълнение на задължението са предвидени санкции. За физически лица глобите варират от 500 до 2 000 лева, а при повторно нарушение – от 1 000 до 4 000 лева. За юридически лица и еднолични търговци имуществените санкции са между 5 000 и 15 000 лева, като при повторно нарушение достигат от 10 000 до 30 000 лева.

Актуална информация и допълнителни разяснения относно въвеждането на SAF-T се публикуват на официалната интернет страница на НАП и в профилите на институцията в социалните мрежи.