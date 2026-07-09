Времето в Пловдив на 9 юли 2026 г.

Слънцето изгрява в 5 ч. и 57 мин. и залязва в 21 ч. и 06 мин. Продължителност на деня: 15 ч. и 09 мин. Атмосферното налягане ще се понижи и ще бъде по-ниско от средното за месеца.

Променлива облачност, слаби превалявания и максимална температура до 31 градуса прогнозират синоптиците за Пловдив и региона на 9 юли.

Температурите сутринта ще бъдат около 19°C, а през деня термометрите ще сочат до 31°C. Облачността ще бъде променлива до значителна, като има вероятност за краткотраен слаб дъжд. Рискът от валежи и гръмотевични бури се увеличава в късния следобед и вечерните часове.

Вятърът ще бъде умерен от северозапад със скорост около 7 м/секунда.

UV индексът остава висок – 7, затова при по-дълъг престой навън в обедните часове се препоръчва използването на слънцезащита.

Въпреки облаците, температурите в Пловдив ще останат летни, а вечерта се очаква по-свежо усещане заради вятъра и възможните валежи.

Снимка: Hasan Kirmizi