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Времето в Пловдив на 8 юли 2026 г.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 07:46ч, сряда, 8 юли, 2026
0 128 Преди по-малко от минута

Слънцето изгрява в 5 ч. и 57 мин. и залязва в 21 ч. и 06 мин. Продължителност на деня: 15 ч. и 09 мин. Атмосферното налягане ще се понижава и ще е по-ниско от средното за месеца.

В сряда преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд, под влияние на преминаващ от северозапад на югоизток студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места в областта ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици.

Вятърът ще бъде от запад-северозапад и в западната част на региона ще е силен и поривист.

Максималните температури ще бъдат между 29° и 34° С.

Снимка: Ivo Cholakov

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Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 07:46ч, сряда, 8 юли, 2026
0 128 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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