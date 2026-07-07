Високите нощни температури са сред най-неприятните прояви на летните горещини, тъй като не позволяват на организма да си почине след горещия ден

След кратък период на по-приятно и сравнително прохладно за сезона време, през втората половина на юли България постепенно ще навлезе в по-горещ летен режим. Това прогнозира климатологът проф. Георги Рачев по bTV.

До края на седмицата времето ще остане сравнително спокойно, с максимални температури между 30 и 33 градуса в повечето райони на страната. Очаква се преминаването на студен атмосферен фронт, който временно ще понижи температурите с 3–5 градуса и ще създаде условия за краткотрайни следобедни превалявания и гръмотевични бури, главно в Западна България и планинските райони.

Според прогнозата по-съществената промяна ще настъпи след 20 юли, когато над Балканите се очаква да се установи по-устойчив антициклон. Това ще доведе до по-продължителен период на слънчево и горещо време с дневни температури от 35 до 38 градуса в най-топлите райони на страната.

Тропичните нощи се завръщат

Един от основните акценти в прогнозата са предстоящите тропични нощи. В Южна България, особено в районите на Петрич, Пловдив и на места по Черноморието, минималните температури ще останат над 20 градуса, а на места ще достигат 23–24 градуса.

Това означава, че през нощта въздухът няма да се охлажда достатъчно, което затруднява възстановяването на организма и създава дискомфорт, особено за възрастни хора, малки деца и хора със сърдечно-съдови заболявания.

По думите на проф. Рачев, цитирани от offnews.bg, именно високите нощни температури са сред най-неприятните прояви на летните горещини, тъй като не позволяват на организма да си почине след горещия ден.

Валежите остават локални, на морето е подходящо за повичвка.

До края на настоящата седмица атмосферата ще остане динамична. Очакват се краткотрайни следобедни превалявания, но те ще бъдат с локален характер и няма да обхванат цялата страна. По-сериозни количества дъжд са възможни главно в планинските райони и на отделни места в Северното Черноморие.

В Горнотракийската низина и Югоизточна България валежите ще бъдат малко или напълно ще липсват, което ще запази тенденцията към засушаване.