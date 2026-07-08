През юли и август даренията от автоматите за обратно приемане на опаковки ще подкрепят кандидатурата на Епископската базилика и късноантичните мозайки на Филипопол

Всеки, който върне пластмасова бутилка или алуминиев кен в автоматите за обратно приемане на опаковки в избрани магазини на Lidl през юли и август, ще може да подкрепи една от най-важните каузи за Пловдив – включването на Епископската базилика и късноантичните мозайки на Филипопол в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО.

Компанията обяви, че през двата летни месеца 100% от даренията, направени чрез автоматите за рециклиране, ще бъдат насочени към подготовката на кандидатурата на археологическия комплекс. Така всяка върната опаковка може да се превърне в малък, но реален принос за международното признание на едно от най-значимите културно-исторически богатства на България.

Слагат още един автомат за връщане на пластмасови бутилки и кенове в Пловдив

При всяка върната PET бутилка или метален кен потребителите получават ековаучер на стойност 0,02 евро. Те могат да изберат дали да използват сумата за пазаруване или да я дарят за каузата. Има възможност и да се откажат от отпечатването на хартиен документ за дарението, с което допълнително се намалява използването на хартия.

Кампанията идва в ключов момент за подготовката на кандидатурата на Епископската базилика и късноантичните мозайки на Филипопол за ЮНЕСКО – тема, която „Под тепето“ следи последователно през последната година. Включването на комплекса в списъка на световното наследство би било едно от най-значимите международни признания за Пловдив и за българското културно наследство.

След края на инициативата, от 1 септември, възможността за дарения чрез автоматите ще продължи, като средствата ще бъдат насочвани към четири постоянни национални каузи, подкрепяни от Lidl.