В топ 10 попадат още Германия, Сърбия, Италия, Австрия, Северна Македония, Испания и Франция

Близо милион българи са пътували в чужбина само през последния месец, показват данните на НСИ

Летният сезон започва с рекордна мобилност на българите. Само през май близо 944 хиляди наши сънародници са пътували зад граница, което е с 10,4% повече в сравнение със същия месец на миналата година. В същото време посещенията на чужденци в България леко намаляват – с 3,1%. Това показват последните данни на Националния статистически институт.

Без изненада най-предпочитаната дестинация за българите остава Турция. През юни натам са пътували 246 хиляди души. На второ място е Гърция с близо 220 хиляди посещения, следвана от Румъния с над 91 хиляди. В топ 10 попадат още Германия, Сърбия, Италия, Австрия, Северна Македония, Испания и Франция.

Интересното е, че почти всяко второ пътуване зад граница е било с цел почивка или екскурзия. Те формират 42,9% от всички излизания на българи извън страната. Малко след тях се нареждат пътуванията с други цели – гостувания, обучение, културни и спортни събития, които са 41,1%. Едва 16% са били служебните командировки.

В същото време България е посрещнала 1,43 млн. чужденци през юни. Най-много са били гостите от Румъния – над 242 хиляди, следвани плътно от Турция с 239 хиляди. След тях се нареждат Германия, Украйна, Гърция, Полша и Сърбия. Повече от половината от всички посетители са граждани на държави от Европейския съюз.

За разлика от българите, които пътуват почти поравно за почивка и по други поводи, при чужденците картината е различна. Над половината от посещенията в България – 52,4%, са били с цел почивка и туризъм. Близо 40% са по други причини, а служебните посещения са под 8%.

Данните показват още една любопитна тенденция – въпреки активния туристически сезон, България отчита лек спад на чуждестранните посещения спрямо миналия май, докато българите продължават все по-активно да избират пътувания извън страната.

Снимка на корицата: Free Plovdiv Tour