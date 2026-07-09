След оглед на проблемните участъци край Ръжево Конаре, Черноземен и Песнопой експерти препоръчват спешни мерки за почистване и корекция на речното корито

Междуведомствена комисия инспектира коритото на реката, а кметът на Калояново предупреди, че няколко села са били на крачка от наводнение при последните порои

Областна междуведомствена комисия извърши оглед на коритото на река Стряма в землищата на селата Ръжево Конаре, Черноземен и Песнопой в община Калояново. Проверката е установила редица проблеми, свързани със затлачване на речното корито, ерозия и риск от наводнения.

Комисията бе ръководена от заместник областния управител на Пловдив Иванка Петкова, а в нея участваха представители на областната администрация, община Калояново, Басейнова дирекция, „Напоителни системи“, РИОСВ, Регионалната дирекция по горите, Областната дирекция „Земеделие“ и Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

При огледа край Ръжево Конаре експертите са установили, че реката е променила значително руслото си спрямо миналата година. Според ВиК експерта на областната администрация инж. Митко Стойчев високите води и нерегулираният отток продължават да предизвикват ерозия, като реката навлиза в земеделски земи. По думите му е необходимо инженерно решение, което да върне Стряма в старото ѝ корито.

Проблеми са констатирани и при пешеходния мост в Черноземен, където заседнали дървета и дънери ограничават проводимостта на реката. При високи води това може да доведе до образуване на естествени бентове и разливане на реката.

Подобна е ситуацията и при Песнопой. Над новоизграждащия се мост има натрупана дървесна и храстовидна растителност, както и паднали дървета, които затрудняват свободното преминаване на водата. Старият мост, разрушен при голямото наводнение преди години, все още е единствената връзка към част от земеделските земи.

След инспекцията комисията препоръчва институциите да предприемат мерки за почистване на проблемните участъци и подобряване на проводимостта на реката.

Кметът на община Калояново Младен Кичев предупреди, че изместването на речното корито вече застрашава пътища и създава реален риск от наводнения. По думите му при последните обилни валежи селата Песнопой, Ръжево Конаре, Черноземен и Долна махала са били на крачка от бедствие.

По време на проверката заместник областният управител Иванка Петкова съобщи, че областният управител Георги Янев вече е изпратил до Министерския съвет експертно становище с предложение за създаване на единен държавен орган, който да отговаря за управлението и поддръжката на речните корита. Идеята се обсъжда още след разрушителните наводнения в Карловско през 2023 г., но до момента отговорностите продължават да са разпределени между няколко институции.