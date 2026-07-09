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Парламентът разглежда промени в Закона за кредитните институции и нови инвестиции в отбраната

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 08:46ч, четвъртък, 9 юли, 2026
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Парламент

Народното събрание ще гласува промени в Закона за кредитните институции, инвестиции в отбраната и ратификация на спогодба с Монголия за автомобилни превози

Народното събрание ще проведе заседание на 9 юли 2026 г., като първа точка в дневния ред е второто гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции.

Промените са внесени от Министерския съвет на 9 юни 2026 г. и вече бяха приети на първо гласуване на 19 юни. Докладът по законопроекта е изготвен от Комисията по бюджет и финанси.

Втора точка от дневния ред предвижда разглеждане на проект за решение за приемане на изменение на инвестиционния разход за придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада. Предложението е внесено от Министерския съвет на 3 юли 2026 г., а докладът е на Комисията по отбрана.

Депутатите ще обсъдят и законопроект за ратифициране на спогодбата между правителствата на България и Монголия за международни автомобилни превози на пътници и товари. Документът е подписан на 21 ноември 2025 г. в София, а предложението за ратификация е внесено от Министерския съвет през май 2026 г.

Четвърта точка в програмата е отчетът на генералния директор на Българската телеграфна агенция Кирил Вълчев за 2025 г., който включва и финансов отчет. Документът е внесен на 30 април 2026 г. и е разгледан от Комисията по културата и медиите.

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Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 08:46ч, четвъртък, 9 юли, 2026
0 120 1 минута
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Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

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