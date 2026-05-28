Край на забавянията на пенсиите заради почивни дни

НОИ променя правилата за изплащане – пенсионерите ще получават парите си навреме дори при съвпадение с неработни дни

Националният осигурителен институт (НОИ) въвежда нов ред за изплащане на пенсиите, с който се слага край на забавянията при почивни дни. Промените вече са в сила след актуализация на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и ще започнат реално да се прилагат от септември 2026 година.

Досега, когато началната или крайната дата за изплащане на пенсиите – 7-о или 20-о число на месеца – съвпадаше с почивен ден, плащанията се прехвърляха за следващия работен ден. Това често водеше до забавяне в получаването на средствата от пенсионерите.

С новите правила НОИ ще изплаща пенсиите по-рано, ако датата съвпадне с официален празник или уикенд. В тези случаи изплащането ще започва и/или приключва в предходния работен ден, без да се стига до отлагане.

От института подчертават, че целта е да се гарантира по-голяма сигурност и навременно получаване на дължимите суми от всички пенсионери в страната.

От НОИ уточняват, че старият механизъм ще бъде приложен за последен път през юни 2026 година, след което окончателно отпада, съобщава Nova tv.

Промените бяха одобрени от Министерския съвет по-рано този месец, а от социалното министерство посочиха, че новият ред ще улесни пенсионерите и ще осигури по-предвидим график за изплащане на пенсиите.