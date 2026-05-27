Кола се запали в движение до Водната палата

Лек автомобил Mercedes ML се е запалил в движение в района на кръговото кръстовище до Водната палата в Пловдив.

По първоначална информация огънят е тръгнал от автомобила по време на движение, а пламъците са обхванали и две паркирани наблизо коли. На място са пристигнали екипи на полицията и пожарната.

От снимките се вижда, че щетите по Mercedes-а са сериозни, като е изгоряла предната част на автомобила. Пострадали са и паркиран Volkswagen и още един автомобил в близост.

Няма данни за пострадали хора. Причините за инцидента се изясняват.

Снимки и водео: Иван Владимиров/Забелязано в Пловдив – Seen in Plovdiv