Без стари коли в центъра на Пловдив от 1 октомври

Пловдив ще ограничи движението на автомобили с най-нисък екологичен стандарт в централната градска част от 1 октомври тази година. Решението бе прието от Общинския съвет с 38 гласа „за“ и без обсъждане в залата.

Новите мерки предвиждат обособяването на зони с ниски емисии, в които през зимните месеци няма да могат да влизат автомобили от първа и втора екогрупа.

Първият етап обхваща т.нар. „малък ринг“ – зоната между булевардите „Руски“, „Цар Борис III Обединител“, „Христо Ботев“ и „Шести септември“. Ограниченията ще важат всяка година в периода от 1 октомври до 30 април.

Втората зона, наречена „голям ринг“, ще бъде въведена поетапно от 2028 година. Тя ще включва значително по-широк периметър между булевардите „Копривщица“, „Източен“, „Христо Ботев“ и „България“.

Мярката е част от проект по програма „Околна среда“, насочен към подобряване качеството на въздуха в града. Общата стойност на проекта надхвърля 2,7 млн. евро, като част от средствата са осигурени чрез съфинансиране от общината (219 000 евро с ДДС).

Очаква се въвеждането на зоните да намали нивата на вредните емисии в най-натоварените части на Пловдив, особено през отоплителния сезон.