31 декември и 2 януари ще са неработни дни

Министерският съвет прие решение, с което 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. са обявени за неработни дни. Това съобщи финансовият министър Теменужка Петкова на брифинг след края на заседанието на Министерски съвет. Тя обясни, че е внесла предложението и днес то е прието от кабинета. Това ще бъде еднократно във връзка с еврото, съобщава vesti.bg.

Неработен ден досега за Нова година беше само 1 януари. По Коледа почивните дни са 24 25 и 26 декември.

„Това се налага във връзка с необходимостта от технологични промени, които трябва да бъдат направени в рамките на финансовия и нефинансовия сектор, свързани с въвеждането на еврото в България на 1 януари 2026 г.”, заяви Петкова.

Тя отговори и на критиките за системата СУПТО.

„Колегите от ПП-ДБ разпространяват неверни и некоректни твърдения за системата”, каза финансовият министър. Тя отрече въпросната система да е софтуер, който НАП ще произведе и въведе. Петкова каза и че това няма да струва нищо на фирмите.

„Към настоящия момент съществуват изисквания, свързани със системите за управление на приходите в търговските обекти. Тези изисквания не се променят. В Закона за ДДС е предвидено, че производителите и разпространителите на такъв тип софтуери трябва да ги декларират и те да отговарят на изискванията. НАП няма да произвежда и внедрява софтуер”, подчерта Петкова.

Тя увери, че всяка фирма, която има софтуер по нормата, няма нужда да прави нещо допълнително.

В контролната дейност на НАП се установявали редица случаи, в които в търговските обекти се използвал софтуер, който не отговарял на изискванията и по този начин се създавали условия за манипулиране на данни.

„Това налага въвеждането на системата за управление на приходите в търговските обекти и въвеждането на задължение за производителите и разпространители на софтуера да получат одобрението от НАП за софтуера, който произвеждат и съответно предлагат на търговците”, каза Петкова.