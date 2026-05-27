Уникалният инструмент ще прозвучи на 30 май в Епископската базилика в рамките на Международния фестивал „Дни на музиката в Балабановата къща“ по време на концерта на пианистката Дора Делийска

Истинско музикално и визуално събитие очаква публиката на Международния фестивал „Дни на музиката в Балабановата къща“ на 30 май, когато прочутата пианистка Дора Делийска ще излезе на сцената на Епископската базилика с изключителен роял от бутикова серия, украсен с картини на великия австрийски художник Густав Климт.

Роял-бижу с „Дървото на живота“ и „Очакване“

Специално за концерта е предоставен уникалният инструмент, на чийто капак са изобразени две от емблематичните творби на Климт – „Дървото на живота“ и „Очакване“. Роялът е част от лимитирана серия, вдъхновена от златния стил на художника, известен с използването на благородни метали като злато, сребро, платина и бронз в своите произведения.

Красотата на този музикален шедьовър ще оживее под виртуозните пръсти на Дора Делийска, която е дългогодишен артист и представител на престижната марка, предоставила инструмента за специалния концерт в Пловдив.

Дора Делийска представя новия си албум „Encore“

Публиката ще има възможност да чуе програмата от най-новия диск на пианистката – „Encore“, посветен на деликатния и вълнуващ момент между края на концерта и настъпването на тишината – секундите, в които се ражда бисът.

Селекцията е изградена в три части и включва произведения на Франц Шуберт, Арво Пярт, Йохан Себастиан Бах, Ференц Лист, Фриц Крайслер / Сергей Рахманинов, както и темпераментни творби на Фазъл Сай.

Според Дора Делийска бисът е „последната дума“ на артиста към публиката – финално музикално послание, което може да продължи емоцията на концерта или да я преобърне в неочаквана посока.

Част от един от най-престижните фестивали в културния календар на Пловдив

Международният фестивал „Дни на музиката в Балабановата къща“ е част от Културния календар на Община Пловдив и е носител на редица престижни отличия, сред които „Музикален проект на годината“, Награда „Пловдив“ за музика, Златен медал на Министерството на културата и „Златно перо“ за принос към българската култура. Фестивалът е и трикратен носител на Лейбъл „Европейски фестивал“ на Европейската фестивална асоциация.

Билети за концерта могат да бъдат закупени онлайн в мрежата на Eventim и на място преди събитието. Пълната програма на фестивала е достъпна на www.musicartissimo.com.