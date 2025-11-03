НОИ утвърди проекта на Закона за бюджета на ДОО за 2026 г.

Майчинството през втората година се увеличава на 900 лева

Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) утвърди повторно ревизираната план-сметка на бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за следващата година. Сред основните акценти в бюджета са увеличението на майчинските през втората година, осъвременяването на пенсиите по швейцарското правило и повишението на минималната работна заплата.

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов обяви, че майчинството през втората година ще нарасне от 780 на 900 лева, като целта е да се стимулира връщането на жените на пазара на труда.

„Досега се възстановяваха 50% от средствата, ако майката се върне на работа през втората година. Сега процентът става 75%, което означава с над две трети увеличение на средствата за този период“, обясни Гуцанов. „Така помагаме на майките, насърчаваме ги да се върнат към икономиката и същевременно им позволяваме да се грижат за децата си“, допълни той.

Министърът подчерта, че минималната заплата от 1 януари 2025 г. ще бъде 620,20 евро, изчислена по формулата, заложена в Кодекса на труда. Първоначалното предложение е било за 605 евро, но след проведени консултации между социалните партньори и институциите сумата е коригирана нагоре.

„Всичко е въпрос на диалог. Благодаря на министър-председателя, на министъра на финансите и на колегите в управлението. Без общо решение в Съвета за съвместно управление това нямаше да бъде възможно“, заяви Гуцанов.

Освен това, вноската за фонд „Пенсии“ ще се увеличи с два процентни пункта от началото на следващата година. Според министъра това решение е взето от Министерството на финансите, тъй като средствата, предназначени за пенсии – близо 25 милиарда лева, остават недостатъчни, въпреки че над 11 милиарда идват директно от държавния бюджет.

„Най-големият резерв в страната е борбата със сивата икономика. До месец ще видите следващите действия на нашето министерство в тази посока“, коментира още социалният министър.

До края на седмицата проектобюджетът на ДОО ще бъде разгледан от Националния съвет за тристранно сътрудничество, след което ще бъде внесен за одобрение от правителството и окончателно гласуване в парламента.