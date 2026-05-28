Две училища подаряват цветен празник на децата на Пловдив

Международният ден на детето – 1 юни – е най-слънчевият и чист празник в годината. Това е денят, в който улавяме магията на детството, празнуваме детския смях, нестихващото любопитство и безграничното въображение на най-малките. По този прекрасен повод две от най-елитните творчески училища под тепетата обединяват сили, за да подарят на децата на Пловдив един незабравим, цветен и вдъхновяващ празник.

Националната гимназия за сценични и екранни изкуства (НГСЕИ) и Националното училище за музикално и танцово изкуство (НУМТИ) „Добрин Петков“ организират еднодневен детски фестивал с творчески работилници и много изненади.

Всички празнични активности, материали и забавления са абсолютно безплатни – те са специален подарък за всяко дете на Пловдив!

Празнична програма – 09:30 – 13:00 ч.

Вълшебството ще се развихри в Цар Симеоновата градина, пред Практическата база на НГСЕИ (ул. „Филип Македонски“ №1, до ресторант „Сентрал парк“). Организаторите са подготвили богата и забавна програма:

Приказен детски грим: Професионални превъплъщения, които ще превърнат малчуганите в любими супергерои, феи и животни.

Творческа работилница: Оцветяване на керамични фигурки, които децата ще могат да вземат у дома за спомен.

Куклен театър (от 11:00 ч.): Магията на кукленото изкуство ще оживее на открито, за да разсмее и вдъхнови малки и големи.

Музикален празник: Празничната атмосфера ще бъде озвучена от вълнуващи изпълнения на вечни поп и джаз хитове от талантите от НУМТИ „Добрин Петков“.

Паралелно с празника в парка, бъдещите таланти и техните родители ще могат да се докоснат до тайните на сценичните и екранните изкуства. Вратите на Националната гимназия за сценични и екранни изкуства ще бъдат широко отворени за посетители в „Ден на отворените врати“ за всички любопитни и любознателни посетители: Основната сграда на НГСЕИ – ул. „Петко Д. Петков“ №8 и Практическата база на НГСЕИ – ул. „Филип Македонски“ №1.