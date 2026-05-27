Общински тротоар на вълни след нов частен строеж

Общински тротоар пред Първа поликлиника бе възстановен криво и на вълни след завършването на строеж на поредната многоетажна жилищна сграда в центъра на града на мястото на разрушена стара къща. Старият дом бе съборен преди около 2 години, а на мястото му се появи нова 4-етажна сграда.

По време на строителството бе заграден публичният тротоар, а след възстановяването старите тротоарни плочки са поставени по некачествен начин. За разлика от съседните, които са здрави, „ремонтираните“ се клатят и при дъжд пръскат вода. Прави впечатление, че партерните етажи са предвидени за гаражи, което предполага преминаване на автомобили – факт, който също ще влоши качеството на настилката на пешеходната зона.