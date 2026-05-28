Приключи конкурсът за стихосбирка #ДО 40, обявен от Plovdivlit

Журито отдели 5 стихосбирки от 5-има автори, които ще се състезават за голямата награда

Приключи конкурсът за стихосбирка #ДО 40, обявен от пловдивския многоезичен литературен сайт Plovdivlit за 2026-а.

Условието беше авторите да живеят в Пловдив, да са на възраст до 40 години, а броят на представените от тях стихотворения да не надхвърля 40. Срокът за представяне на творбите беше до 24 май.

В редакцията на Plovdivlit постъпиха 15 ръкописа от 15 автора, от които компетентно жури отдели 5 стихосбирки. Журито ще оцени представените ръкописи и ще отличи един автор, чиято стихосбирка ще бъде публикувана в електронен вариант в многоезичния литературен сайт Plovdivlit. За голямата награда ще се състезават:

„В плитчините на сърцето“ от Петя Апостолова,

„Притоци“ от Жаклин Налбандян,

„В криво огледало“ от Паулина Гегова,

„Дете на чудото“ от Люси Папазян,

„Бърбън и тамян“ от Надя Райкова.

Името на победителя ще бъде обявено след две седмици. Припомняме, че авторите не се задължават да предоставят правата си за книжно издание.

Миналата година конкурса спечелиха младите поетеси Жени Щерева и Анна Велкова със стихосбирките „Небесно гнездо“ и „В утрото на мрака“, като журито отличи двама, вместо един автор, както е обявено в регламента на конкурса.

За девет години от своя старт многоезичният сайт PlovdivLit се превърна в най-голямата литературна платформа в града под тепетата. В най-престижния сайт за литература досега са публикувани 2404 произведения от 242 автори.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2026 г.