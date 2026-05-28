Депутатите обсъждат нови правила за работа на парламента

Народното събрание ще разгледа днес предложените промени в Правилника за организацията и дейността на 52-рия парламент. Измененията вече бяха одобрени от временната комисия по правилника и предстои да влязат в пленарната зала.

Сред по-съществените промени е съкращаването на времето за изказвания и дуплики. Според текстовете репликираният депутат ще има право на отговор до две минути вместо досегашните три, а времето за реплики се намалява до една минута.

Предлага се още премиерът, вицепремиерите и министрите да могат неограничено да отлагат отговорите си на депутатски въпроси. Отпада и задължението те да се явяват лично в парламента в 10-дневен срок, ако не са отговорили навреме.

Промени се предвиждат и в начина, по който ще се разглеждат законопроектите на второ четене. Когато няма постъпили предложения или възражения, текстовете няма да бъдат четени в пленарната зала. Обсъжданията ще могат да се провеждат глава по глава, раздел по раздел или текст по текст.

С новите правила се предлага постоянните парламентарни комисии да станат 24 вместо досегашните 25. Временни комисии ще могат да се създават по предложение на председателя на парламента или на поне една пета от народните представители.

Сред текстовете е и възможността председателят на Народното събрание сам да предлага промени в дневния ред, без да е необходимо свикване на председателски съвет.