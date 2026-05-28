Пропукване на мнозинството в Общински съвет

Местният парламент отхвърли предложените от Костадин Димитров за капиталови разходи за годината

Както се очакваше след парламентарните избори и сформирането на новото управление в страната, мнозинството в Общинския съвет видимо започва да се пропуква. Днес местният парламент отказа да приеме предложената от кмета и екипа му програма за капиталови разходи на Община Пловдив за 2026 година на стойност 95 млн. евро.

Разходите бяха разписани по правилата на удължения държавен бюджет, но не получиха подкрепата на мнозинството в пленарната зала. „За“ гласуваха едва 23-ма общински съветници от групите на ГЕРБ и „Съединение за Пловдив“.

Основният мотив за отказа бе липсата на ясна визия за развитието на града. Опозицията разкритикува администрацията, че в програмата са заложени предимно средства за довършване на вече започнати проекти, а липсват нови инвестиционни инициативи.

По време на дебатите бяха отправени критики и за отсъствието на цялостна стратегия за развитието на Пловдив в различни сектори. Съветници посочиха редица важни проекти, които не присъстват в програмата, въпреки че за тях се говори от години – нов мост над река Марица, разширението на Пещерско шосе, грижата за тепетата, продължението на бул. „Свобода“ и други.

Съветниците изтъкнаха, че пред гражданите трябва да бъдат изнесени цифрите, от които Пловдив се нуждае, за да бъде обновен напълно и на база тях да се обяснява с какви средства разполага общината, за да се работи по целите.

Въпреки днешния неуспех, градската управа ще има нова възможност да внесе капиталовата програма при обсъждането и приемането на бюджета на Пловдив на по-късен етап през годината, след окончателното приемане на държавния бюджет.