ТИР се запали на АМ „Тракия“, движението към Бургас е ограничено

Временно ограничение на движението е въведено на 109-ия километър на Автомагистрала „Тракия“ в посока Бургас заради изтеглянето на изгорял тежкотоварен камион.

Инцидентът е станал около 1 часа след полунощ, когато ТИР се е запалил на аутобана. Към момента движението в района се осъществява само в лявата пътна лента заради организацията по разчистването на местопроизшествието.

Предстои и претоварване на превозваната стока, което допълнително ще удължи времето за работа на екипите на място. Очакванията са дейностите по освобождаване на платното да продължат няколко часа и евентуално да приключат около обяд.

На място са екипи на Областното пътно управление и служители на сектор „Пътна полиция“, които регулират движението в участъка.

