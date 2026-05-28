„Хемус 2026“ кани гражданите на зрелищни демонстрации

За пореден път Пловдив се превръща в пресечна точка на иновациите, сигурността и съвременните технологии. От 3 до 6 юни 2026 г. градът под тепетата ще бъде домакин на XVII-тото издание на Международното изложение за отбранителни продукти и услуги „ХЕМУС 2026“ – „Отбрана, антитероризъм и сигурност“. Вече утвърдено като една от най-престижните платформи в Югоизточна Европа, изложението събира на едно място в Международен панаир – Пловдив водещи български и международни производители, учени и експерти, за да покаже бъдещето на отбранителната индустрия и изкуствения интелект в услуга на сигурността. Форумът се организира от Фондация „ХЕМУС-95“ под егидата на Министерството на отбраната, Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията и Министерството на иновациите и дигиталната трансформация.

Организаторите отправят покана към жителите и гостите на Пловдив да станат част от това вълнуващо събитие и да изживеят отблизо динамиката на професиите, свързани с нашата сигурност. За пловдивчани са подготвени две специални събития, които обещават да спрат дъха на малки и големи.

Пулсът на изложението ще се ускори още в първия ден. На 3 юни 2026 г. от 18:00 ч. брегът на река Марица (в района около Международен панаир Пловдив) ще се превърне в сцена на зрелищен динамичен показ. Гражданите ще имат уникалната възможност да наблюдават сложни тактически маневри и демонстрации на живо, като най-добрата панорама към събитието ще бъде от моста на реката и в обособените зони около самия бряг.

За тези, които искат да се докоснат отблизо до най-модерната техника, последният ден на изложението – 6 юни 2026 г. (събота) – ще предложи нещо специално. В рамките на деня ще се проведе втори динамичен показ, този път на самата територия на Международен панаир Пловдив. Специалният подарък за обществеността е, че през целия съботен ден достъпът до изложението за граждани ще бъде напълно свободен.

Изложението „Хемус 2026“ е изключителна възможност да видим как науката и технологиите работят в защита на мира. Заповядайте със своите семейства и приятели, за да подкрепите българските и международните екипи и да се насладите на едно запомнящо се шоу.