Близо 12 часа продължи тежката и изключително отговорна акция по обезопасяване и почистване на района край „Скобелева майка“ – Пловдив, след ПТП с преобръщане на цистерна, превозваща сярна киселина.

При инциденти с опасни химически вещества служителите от Сектор „Специализирани оперативни дейности“-Пловдив; Rescue Team Plovdiv поемат задачата да обезопасят мястото и да извършат необходимата деконтаминация – отстраняване, неутрализиране или намаляване до безопасно ниво на опасните замърсители от хора, техника, оборудване и терени.

Аварийните екипи работиха часове наред в тежки и рискови условия, за да ограничат последствията от разлива на сярна киселина и да гарантират безопасността на гражданите. С професионализъм, бърза реакция и отлична подготовка в акцията се включиха и огнеборците от Четвърта РСПБЗН- Пловдив.