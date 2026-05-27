Къде е реката?

След дъждовната пролет и пълно безхаберие растителността по „Марица – Север“ погълна гледката към реката

Последните десетина дни с почти непрекъснати валежи дадоха сериозен тласък на растителността край река Марица. Само че по брега на бул. „Марица – Север“ зеленината отдавна е минала границата между „приятна градска среда“ и пълна джунгла.

Храстите вече са високи между 2 и 3 метра, необходимо е да ги разровиш, за да зърнеш реката.

Читателски сигнал до медията ни показва как избуялите храсти и клони по оградата на речното корито на места напълно скриват гледката към реката. По протежение на цели участъци от Пешеходния до моста на УХТ растителността е оставена без никаква поддръжка, а алеите и пространствата около тях изглеждат изоставени.

Живеещи в района коментират, че проблемът не е от вчера, но влажното време през последните дни буквално е „взривило“ растежа на треви, храсти и саморасли дървета. Според тях поддръжка почти не се извършва, а зелените площи по северния бряг все повече приличат на изоставена крайградска зона, вместо на една от най-хубавите градски панорами.

Жителите по бул. „Марица Север“: Трябва да социализирате зелените площи покрай реката

Темата обаче далеч не е само естетическа. Мнозина пловдивчани още помнят трагичния инцидент от миналата година, когато човек загина, след като голям клон от топола се счупи и падна върху него, докато почиваше на пейка в зоната. След случая бяха дадени обещания за по-сериозен контрол и обследване на опасната растителност край реката.

„Тополите на Пловдив – проблем или защитен пояс?

Днес обаче гледката по „Марица – Север“ отново поставя въпроса има ли изобщо системна грижа за крайречните пространства и чака ли се поредният инцидент, за да започнат действия.