Орфеевото цвете може да спре кариерата край Горнослав

Нова преграда пред кариерата за мрамор, след години протестите и съдебна сага РИОСВ – Пловдив дава шанс за природата в родопските села край Горнослав

Екоинспекцията подкрепи защитена местност за Орфеевото цвете, предстои обявяването на 18 декара за защитена територия, където ще бъдат забранени строителството и добивът на подземни богатства

Ново развитие по казуса с планираната кариера край Горнослав дава сериозен аргумент в полза на местните жители и природозащитниците. На днешното си заседание междуведомствена комисия към РИОСВ – Пловдив единодушно подкрепи предложението за обявяване на защитена местност „Находище на родопски силивряк (Haberlea rhodopensis) – Грамадлева чешма“ в землището на асеновградското село Горнослав.

Решението идва в особено чувствителен момент – само дни след като Административен съд – Пловдив отмени отказа на Общински съвет – Асеновград да одобри техническо задание за ПУП-ПР за кариерата и върна преписката за ново произнасяне.

Възкръсващо растение може да спаси Горнослав от кариерата

Сега обаче институциите правят важна крачка в обратната посока – към трайна защита на терена.

18 декара под защита – без строежи, без добив

Комисията предлага на министъра на околната среда и водите да издаде заповед за обявяване на защитена територия върху площ от 18 декара, попадаща именно в част от имота с идентификатор 16955.28.410 – същият, за който инвеститорът „З.-03“ ООД настоява за устройствена процедура.

В бъдещата защитена местност ще бъдат забранени:

промяна предназначението на земята;

строителство;

търсене и добив на подземни богатства;

унищожаване на екземпляри от родопски силивряк;

движение на моторни превозни средства извън специализирани дейности;

палене на огън и замърсяване с отпадъци.

Ако заповедта бъде издадена, тя може да се окаже ключова бариера пред реализацията на спорния проект.

Защита за Орфеевото цвете след сигнал за унищожени растения

Родопският силивряк, известен още като Орфеево цвете, е един от най-емблематичните и редки растителни видове в България – балкански ендемит и терциерен реликт, защитен по закон. Според експертите популацията край Горнослав надхвърля 5000 индивида и е сред най-представителните в страната.

Процедурата за обявяване на защитената местност беше ускорена, след като през април местни жители сигнализираха за унищожаване на част от находището. При проверка на РИОСВ – Пловдив бяха установени щети върху поне 400 растения, а случаят беше предаден на прокуратурата.

РИОСВ сезира прокуратурата за увреждане на защитен вид край Горнослав

Нов фронт в битката за Горнослав

След години на протести срещу мраморната кариера, жителите на Горнослав, Червен, Долнослав и околните села получават нова институционална подкрепа в борбата за опазване на района.

Успешна борба за природата: Горнослав и съседни села празнуват окончателната защита от кариера

Докато съдебната сага около кариерата продължава, природата може да се окаже най-силният аргумент срещу инвестиционното намерение. Ако министърът на околната среда утвърди предложението на комисията, част от спорния терен ще получи най-силната възможна защита по Закона за защитените територии.

Известният природозащитен адвокат Александър Коджабашев на страната на хората от Горнослав