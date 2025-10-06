БългарияЖивотНовини

НОИ обяви графика за изплащане на пенсии и обезщетения за октомври 2025 г.

15:40ч, понеделник, 6 октомври, 2025
0 140 Преди по-малко от минута
Националният осигурителен институт (НОИ) съобщи, че изплащането на пенсиите за месец октомври 2025 г. чрез пощенските станции ще се извършва в периода от 7 октомври (вторник) до 20 октомври (понеделник). Пенсионерите, които получават пенсиите си по банков път, ще имат сумите по сметките си на 7 октомври.

На 2 октомври ще бъдат преведени обезщетенията за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, както и за осиновяване на дете до 5 години – всички за предходния месец септември.

Изплащането на обезщетенията за безработица е предвидено за 15 октомври (сряда).

НОИ напомня, че актуална информация за всички плащания към осигурените лица и пенсионерите може да се намери всеки месец на сайта на института в рубриката „Календар на плащанията“.

