Линейка се обърна след тежка катастрофа на кръстовище в Пловдив

Линейка на частна спешна помощ се обърна след катастрофа с лек автомобил на кръстовището между бул. „Шести септември“ и бул. „Цариградско шосе“ в Пловдив снощи.

Инцидентът е станал малко след 20 часа в района на кметството на район „Източен“. По предварителна информация специализираният автомобил е преминавал през кръстовището с включена светлинна и звукова сигнализация, когато е последвал сблъсък с лек автомобил, който вече е бил навлязъл в кръстовището.

След удара линейката се е качила на бордюра и се е преобърнала на пътното платно.

На място са били изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ. Наложила се е намеса на огнеборци, тъй като в преобърнатия медицински автомобил е имало заклещени хора. Пожарникарите са рязали части от купето, за да осигурят достъп до пострадалите.

В болница за прегледи са транспортирани шофьорът на линейката, пациентът и негов придружител. По първоначални данни тримата са без сериозни наранявания.

Водачът на лекия автомобил е получил медицинска помощ на място.

Пробите за употреба на алкохол и на двамата шофьори са отрицателни.

Катастрофата е причинила сериозни материални щети по двете превозни средства. По пътното платно са били разпръснати части от автомобилите, а движението в района временно бе затруднено.

Снимката е илюстративна/архив