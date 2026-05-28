Фенове на Ботев обградиха Общински съвет за днешната сесия

Фенове на Ботев Пловдив се събраха пред сградата на Общинския съвет тази сутрин, за да проследят как ще гласува местният парламент по предложението на кмета за разделяне на спортните и търговските части на стадион „Христо Ботев“.

Предложението на Костадин Димитров предвижда паркингът, скайбоксовете и търговските площи на стадиона да бъдат стопанисвани от Общината.

Привърженици на жълто-черните застанаха пред входа на ОбС в подкрепа на позицията на клуба, изразена по-рано през седмицата. От ПФК Ботев Пловдив настояват „Колежа“ да функционира чрез интегриран икономически модел, включващ търговски и съпътстващи дейности, тъй като месечната издръжка на съоръжението е изключително висока.

ПФК Ботев: Колежа трябва да се управлява прозрачно, в интерес спорта и гражданите

Пред сградата има засилено полицейско присъствие, а сред феновете бе забелязан и финансовият благодетел на клуба Илиян Филипов. Запалянковците ще изчакат разглеждането на точката от дневния ред, свързана с бъдещето на стадиона.

Очаквайте подробности.