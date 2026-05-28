Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн е арестуван

13:12ч, четвъртък, 28 май, 2026
Акция на разследващите институции се провежда днес в Кърджали, като в центъра ѝ е кметът на града Ерол Мюмюн. По информация на национални медии той е бил отведен в Областната дирекция на МВР за разпит по досъдебно производство, свързано с предполагаеми длъжностни нарушения.

Паралелно с това служители на реда извършват проверки и претърсвания в сградата на общинската администрация.

Новината бързо събра симпатизанти на ДПС пред полицейската дирекция в града, където се струпаха партийни активисти и поддръжници на местната власт.

Ерол Мюмюн оглави община Кърджали след местните избори през 2023 г., когато спечели убедително още на първи тур. Преди това той бе част от Общинския съвет, а професионалният му път преминава основно през финансовия и банковия сектор.

До момента няма официално съобщение от прокуратурата с повече подробности по разследването, нито информация дали ще бъдат повдигнати обвинения.

Снимка: Ерол Мюмюн / Erol Myumyun/Facebook

