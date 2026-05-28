Безплатни прегледи на бенки при дерматолози в Пловдив

Безплатни профилактични прегледи на бенки ще се проведат в избрани дерматологични кабинети и клиники в Пловдив и в още над 25 града през юни. Те са част от националната инициатива #SaveYourSkin на дермокозметичната марка La Roche-Posay. В нея ще се включат голям брой дерматолози, които ще консултират пациенти в периода от 1 до 30 юни. Пълният списък с дати и часове по градове може да бъде видян тук: https://sway.cloud.microsoft/0Gyvc8CH1Z0KexCM?ref=Link

Целта на кампанията е да насърчи превенцията и ранното откриване на кожния рак, който е най-често диагностицираното онкологично заболяване по света. Въпреки тревожната статистика, ракът на кожата е лечим в 99% от случаите, ако бъде открит навреме.

Само за последните 4 години в рамките на инициативата #SaveYourSkin в България са извършени над 5400 безплатни прегледа, при които са установени 154 съмнителни случая. Данните от анкетите в инициативата показват още, че 63% от участниците никога преди това не са преглеждали своите бенки при дерматолог, а 25% рядко използват слънцезащита.

„В последното десетилетие честотата на кожния рак нараства в световен мащаб. Превенцията, ранната диагностика и откриването в начален стадий на меланома са от ключово значение за успешното лечение. Затова препоръчвам на всеки да прави ежегоден преглед при опитен дерматолог и да следи внимателно кожата си. Това може да спаси живота му. “, коментира д-р Мина Сълева-Статева, дерматолог в УМБАЛ “Александровска”, главен асистент и преподавател в катедра “Дерматология и венерология” към Медицинския университет София.

Меланомът е сред най-агресивните форми на кожен рак, тъй като може бързо да се разпространи в други органи. Сред основните рискови фактори са голям брой или атипични бенки, фамилна обремененост, тежки слънчеви изгаряния в детска възраст и прекомерно излагане на UV лъчи без защита. Само едно тежко изгаряне с мехури в детството може да удвои риска от развитие на рак на кожата в по-късен етап. Затова е изключително важно детската кожа да бъде защитена с подходящ слънцезащитен фактор.

Експертите съветват да се обръща внимание на всяка промяна в кожата – асиметрия, неравни ръбове, промяна в цвета или размера на бенка, сърбеж, кървене или незарастващи лезии. При съмнение е необходимо незабавно консултиране със специалист.