След последната дъждовна седмица нови пропадания се появиха по улиците в квартал Капана. Част от дупките вече създават сериозен риск както за пешеходци, така и за шофьори в най-оживената зона на центъра.

Най-голямото пропадане е с дълбочина над половин метър. Това е критичната ситуацията на ул. „Георги Бенковски“. Работещи в близките заведения са сигнализирали на Спешния телефон 112 още в неделя. Дошли полицаи на място и огледали, разказват хората, и от тогава нищо. Ето защо те са принудени да обезопасяват трапа с подръчни материали.

По улицата, по която преминава основния автомобилен трафик през квартала, пък водачи и пешеходци са принудени да маневрират около новообразувала се дупка с дълбочина близо 30 сантиметра. Очакванията са проблемът да стане още по-опасен в часовете с интензивно движение и преминаване на сметосъбиращите камиони.

Жители и посетители на квартала коментират, че пропадането не е единичен случай след валежите, а продължаващ от месеци проблем.

Показателен е случаят на ул. „Златарска“ №18, за който вече неколкократно е сигнализирано. Там старата дупка продължава да пропада, а единственото обезопасяване остава поставен върху нея метален уред. След първоначална проверка от ВиК отговорността за проблема така и не е поета, а участъкът остава опасен.

Въпросът, който жителите на квартала отправят към Община Пловдив, е: кога ще започне реално решение на проблема с пропадащите улици в Капана.