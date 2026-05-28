Старият град на Пловдив оживява в „Хармония в багри и звуци“

Aрхитектурно-историческият резерват „Старият Пловдив“ за 27-и път ще се превърне в голяма сцена на открито за младите таланти на България на 30 май 2026 г. (събота). Тази година традиционната „Панорама на детското и младежко творчество“ преминава под вдъхновяващото мото „Хармония в багри и звуци“.

Събитието, което се организира от Сдружение „Духовно огледало“, е част от Културния календар на община Пловдив за 2026 г. и акцент в празничната програма по случай Деня на детето.

Пространството около емблематичната Къща на д-р Стоян Чомаков, в която е разположена постоянната експозиция на незабравимия Златю Бояджиев, ще се превърне в пъстра арт зона. Талантливи деца от 15 творчески школи от цялата страна, заедно със свои връстници от Пловдив, ще представят вдъхновяващи изложби и интерактивни ателиета по приложно изкуство на открито. Жителите и гостите на града ще имат възможност не само да се насладят на готовите творби, но и да видят как се ражда изкуството в ръцете на младите автори.

Специални гости на празника ще бъдат възпитаниците на Детска градина „Брезичка“ – София. Малките таланти ще завладеят публиката със своите завидни постижения в областта на певческото, танцовото и изобразителното изкуство, доказвайки, че за големия талант няма възраст.

Емоционалният старт на събитието ще бъде даден в 11.30 часа от невероятния Детски духовен оркестър „Джуниър бенд“ – Велико Търново, под ръководството на неуморния Йордан Цветанов. Младите музиканти, които вече са любимци на цяла България, ще представят най-новата си, изключително енергична програма.

Те ще подарят на града едно незабравимо празнично дефиле, което ще премине по калдъръмените улици на Стария Пловдив, през Римския стадион и ще огласи артистичния квартал „Капана“, носейки усмивки и празнично настроение на малки и големи.

Историята на Панорамата започва през далечната 1999 г., когато първото ѝ издание се провежда в рамките на Европейския месец на културата в Пловдив. Вече 27 години форумът остава верен на мисията си – да открива, подкрепя и дава криле на детското творчество и духовност.

„Честит празник на всички малки и пораснали деца! Нека запазим детското любопитство към света и да се насладим заедно на красотата, която младостта и изкуството създават!“ – споделят организаторите от Сдружение „Духовно огледало“.