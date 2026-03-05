Това увери в Пловдив служебният социален министър Хасан Адемов. По думите му всички социални плащания са гарантирани

Пенсиите се увеличават със 7,8% от 1 юли, увери в Пловдив социалният министър Хасан Адемов

Всички пенсии ще бъдат увеличени със 7,8 процента от 1 юли, а социалните плащания са гарантирани. Това заяви в Пловдив служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов.

Министърът е в града под тепетата за участие в Националното съвещание на служителите на Агенцията по заетостта. Пред тях той представи основните приоритети на Министерството на труда и социалната политика по време на мандата на служебния кабинет „Гюров“.

По думите му сред ключовите задачи на ведомството е подпомагането на уязвимите групи и гарантирането на честността на вота на предстоящите предсрочни парламентарни избори през април.

Адемов подчерта, че институциите няма да допуснат социалната система да бъде използвана за изборни манипулации. Той вече е дал указания към служителите на Агенцията за социално подпомагане да бъдат особено внимателни в периода преди изборите и да не позволяват практиката „глас срещу хляб“.

„Служителите може да бъдат подложени на натиск, но държавата ще застане зад тях, ако спазват закона“, коментира министърът при предишни срещи със структурите на системата.

Преди посещението си в Пловдив социалният министър бе на работна визита и в Бургас, където също е обсъдил мерки срещу опитите за купуване на гласове чрез социални помощи и хранителни пакети.