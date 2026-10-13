Образователният симфоничен проект събира професионални музиканти, млади инструменталисти и деца от центровете за резидентна грижа „Детска къща“ и „Майка Тереза“

Деца ще застанат редом до професионалните музиканти от оркестъра на Държавна опера Пловдив в образователния симфоничен концерт „Деца в оркестъра“. Събитието е на 13 октомври от 19:00 часа в Дома на културата „Борис Христов“ и отбелязва 10-годишнината на Къща за музикални вълшебства „Дивизи“.

Проектът е съвместна инициатива на музикална къща „Дивизи“ и Опера Пловдив. В него участват деца, които свирят на различни инструменти, като част от тях ще се включат като оркестранти, а други ще излязат като солисти. В отделни произведения детската публика също ще бъде приобщена към музикалното изпълнение под ръководството на диригента и екип педагози.

Сред младите участници са и деца от центровете за резидентна грижа към Комплекса за социални услуги за деца и семейства на Община Пловдив – „Детска къща“ и „Майка Тереза“.

Музиката като среща между деца и професионалисти

Образователната програма има за цел да запознае публиката с оркестровото изкуство, музикалните инструменти и произведения от класическия и симфоничния репертоар. Идейната концепция е на Диана Петкова.

Диригенти на концерта са Константин Добройков, Иван Русев и Боян Славов. В ролята на солисти ще се включат Петра Терзийска и Тереза Терзийска на цигулка, Боян Славов и Ирен Кюркчиева на ударни инструменти, Ема Мекикова на блокфлейта, Ани Войникова на флейта и Пол Войников на обой.

В програмата са включени произведения на Марк-Антоан Шарпантие, Хенри Пърсел, Йохан Себастиан Бах, Йозеф Хайдн, Лерой Андерсън, Панчо Владигеров и други композитори.

Проектът „Деца в оркестъра“ на музикална къща „Дивизи“ е носител на награда „Пловдив“ в категория „Музика“ за 2021 г.