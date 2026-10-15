АХАТ празнуват 40 години рок с концерт в Пловдив на 13 ноември

Легендарната българска група включва града под тепетата в юбилейното си турне, което ще премине през десет града в България и Великобритания

Четири десетилетия български рок ще звучат в Пловдив на 13 ноември, когато АХАТ ще излязат на сцената като част от националното си юбилейно турне „40 години АХАТ“. Легендарната група отбелязва 40 години от създаването си с поредица от концерти в десет града в България и Великобритания.

АХАТ поставят началото си през 1986 г. и остават сред емблематичните имена на българската рок сцена. Юбилейната обиколка ще срещне групата с публиката в Габрово, Плевен, Стара Загора, Пловдив, Варна, Русе, Ямбол, София, Лондон и Велико Търново.

На сцената ще излязат познатите на поколения рок фенове Звезди Керемидчиев, Денис Ризов и Антоний Георгиев – Тонто. Към тях на китара и барабани ще се присъединят Камен Граховски и Алекс Лазаров.

В програмата са включени знакови песни от албума „Походът“, както и хитове от цялата дискография на групата. Концертът в Пловдив е част от поредицата събития, с които АХАТ отбелязват четири десетилетия на сцената.

Турнето започва на 7 ноември в Габрово, а пловдивската дата е 13 ноември. Следват концерти във Варна, Русе и Ямбол, преди групата да се качи на сцената в София на 28 ноември. На 11 декември АХАТ ще свирят в Лондон, а финалът на годината е планиран за 31 декември във Велико Търново.

Билетите вече са в продажба в мрежата на EpayGo.bg и на касите на EasyPay в страната. Според организаторите в момента е достъпна и специална оферта с 5 евро отстъпка при използване на промокод AHAT40.

Юбилейното турне „40 години АХАТ“ се осъществява с генералната подкрепа на Fibank.