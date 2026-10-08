Генова & Димитров откриват сезона тази вечер с Пуленк и Цезар Франк

Опера Пловдив дава старт на новия симфоничен сезон тази вечер с концерт на световноизвестното клавирно дуо Аглика Генова и Любен Димитров. Концертът е от 19 часа в Дома на културата „Борис Христов“, а на пулта ще застане маестро Диан Чобанов.

Програмата е изцяло френска и събира две произведения в ре минор – Концерта за две пиана и оркестър от Франсис Пуленк и Симфонията в ре минор от Цезар Франк. Генова & Димитров определят музикалната програма като многоцветна, контрастна и разнообразна – своеобразна „изискана бонбониера“. Подробности четете в интервюто, което звездното дуо даде за „Под тепето“.

Клавирното дуо Генова & Димитров пред „Под тепето“: Носим на Пловдив музика като изискана бонбониера

„Новият сезон, който стартира на 1 октомври, включва седем премиери – четири опери, два балета и една оперета, реализирани чрез национални и международни партньорства“, коментира пред медията ни директорът на Опера Пловдив – маестро Диан Чобанов.

На 9 октомври Генова & Димитров ще се срещнат и с учениците от НУМТИ „Добрин Петков“, за които ще проведат майсторски клас и занимания.

Още за програмата на Операта през новия сезон може да следите ТУК.