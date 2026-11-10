Светлин Русев с два юбилейни концерта в Пловдив

Световноизвестният цигулар отбелязва 50-годишния си юбилей с национално турне. Пловдив е единственият град с две последователни концертни вечери

Световноизвестният цигулар Светлин Русев гостува в Пловдив с два концерта от националното си юбилейно турне „50 години съвършенство“. Музикалните вечери са днес и утре, 10 и 11 ноември, от 19:00 часа в зала „Пловдив“ на SPS Hotel.

Заедно с виртуоза на сцената ще излязат Клое Русев със специално участие на цигулка и THE ORCHESTRA – новосъздаденият оркестър към Общинския културен институт „Дом на културата – Средец“. Диригент на концертите е Минко Ламбов.

Турнето отбелязва 50-годишния юбилей на Светлин Русев и пет десетилетия, посветени на цигулковото изкуство. Пловдив е единственият град в ноемврийската част на националната обиколка, в който са предвидени две последователни концертни вечери. Допълнителната дата е обявена заради големия интерес.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

Концертите започват в 19:00 часа в зала „Пловдив“ на SPS Hotel, бул. „Освобождение“ № 3. Билети се предлагат в мрежата на Eventim и на билетните центрове.