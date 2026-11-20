Коледата в Пловдив започва днес със „СкандаУ“ – Видео

Кметът открива днес празничното градче пред Централната поща, а концертът на групата е от 19:30 ч.

С концерт на „СкандаУ“ започва днес второто издание на „Коледа в Пловдив“. Официалното откриване на празничното градче пред Централната поща е в 18:30 часа и ще бъде направено от кмета Костадин Димитров.

Час по-късно – от 19:30 часа, на сцената излизат Тото и Лъчо от „СкандаУ“.

„Хайвера“, „Але, але“, „Спомен от рана“, „Чужди усмивки“ и още куп любими хитове ще звучат на живо в сърцето на града когато ото и Лъчо ще превземат сцената на „Коледа в Пловдив“ пред Централна поща.

Така започват 45 дни празнична програма, в която музикалните събития ще бъдат сред основните акценти. Входът за концертите е свободен, а коледното градче ще работи всеки ден от 10:00 до 22:00 часа до 3 януари 2027 г.

Кои изпълнители ще гостуват на сцената

След „СкандаУ“ музикалната програма продължава с още шест концерта. На 28 ноември пред пловдивската публика ще излезе група „Тангра“, на 5 декември – МОНА, а на 12 декември – Филип Донков.

На 19 декември сцената ще бъде за Стефан Вълдобрев, а на 27 декември – за Борис Христов. Празничният цикъл ще завърши с новогодишен концерт на 2 януари 2027 г.

Освен музикалните вечери, програмата включва театрални и танцови спектакли, балетни и хорови изпълнения, коледари и кукери, както и занимания за деца.

Атракциите в тазгодишното издание вече представихме в отделен материал – двуетажна въртележка, шейни и въртяща се елха очакват пловдивчани на коледния базар.

Пълната програма може да видите на страницата Коледа в Пловдив / Christmas in Plovdiv.