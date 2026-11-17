Фирми-фантоми на името на бедни хора въртели над 10 млн. евро от измами

Мащабна акция срещу организирана група за пране на пари е проведена в седем области, над 10 души са задържани

Над 10 милиона евро са преминали през банковите сметки на фиктивни дружества, създадени за прикриване на произхода на средства от инвестиционни измами и други престъпления. Фирмите били регистрирани на името на малоимотни хора в България и чужбина, а дейността на предполагаемата организирана престъпна група е пресечена при мащабна полицейска операция, координирана от Пловдив.

Акцията е проведена на територията на седем области – Пловдив, София, Варна, Благоевград, Враца, Монтана и Велико Търново. В нея са участвали служители на пловдивския отдел „Противодействие на икономическата престъпност“, ГД „Национална полиция“ и дирекция „Киберпрестъпност“ към ГДБОП.

При процесуално-следствените действия са задържани над 10 души с полицейски заповеди. Иззети са множество веществени доказателства, сред които и значителна парична сума.

Според събраните до момента данни схемата е разчитала на мрежа от дружества-фантоми. Те били регистрирани на името на хора с ниско имуществено състояние у нас и в чужбина, като чрез банковите им сметки се прикривал действителният произход на парите.

Разследването е за създаване и участие в организирана престъпна група с цел пране на пари. Досъдебното производство се води под надзора на Окръжна прокуратура – Пловдив.

Работата по случая продължава.