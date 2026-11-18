Министерският съвет одобри законопроект за въвеждане на Европейския портфейл за цифрова самоличност в България. С него се създава националната правна и институционална рамка за използването на инструмента, съобщиха от правителствената пресслужба.

Цифровият портфейл ще позволява на гражданите сигурно да заявяват, получават, съхраняват и представят данни за самоличността си и електронни удостоверения. Така при ползването на различни услуги няма да се налага многократно да предоставят едни и същи документи пред отделни институции и доставчици.

Очаква се това да намали административната тежест и да улесни достъпа до електронни административни, обществени и частни услуги. Портфейлът ще може да се използва и при трансгранични услуги в рамките на Европейския съюз.

Използването му ще бъде доброволно, а издаването и ползването – безплатни. Предвижда се чрез него да може да се полага и квалифициран електронен подпис. За бизнеса инструментът ще улесни идентификацията на клиенти, дистанционното обслужване и обмена на данни.

В законопроекта са предвидени гаранции за сигурност и защита на личната информация. Гражданите ще имат по-голям контрол върху данните, които споделят, а доставчиците на портфейли ще подлежат на сертифициране и надзор. Ще има и механизми за реакция при установени уязвимости.

По-рано днес министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев съобщи, че правителството е одобрило законопроекта. Той обяви и създаването на сайта wallet.gov.bg, където е публикувана информация за работата на портфейла и възможностите, които ще предоставя.

С приемането на закона България ще създаде условия за включване в общата европейска екосистема за цифрова самоличност.