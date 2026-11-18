Победителят в шестия сезон на „Гласът на България“ Атанас Кателиев идва за първо участие в Пловдив. На 5 декември, събота, от 20:00 часа певецът ще излезе на сцената на Театър Хамелеон на ул. Екзарх Йосиф 16 с програма от авторски песни и любими музикални хитове.

Само глас и китара, любими мелодии и непосредствена близост с публиката, акустичният концерт ще предложи музикално преживяване в уютната атмосфера в сърцето на Тютюневия град. Ограниченият брой места ще превърне вечерта в по-лична среща между артиста и неговите почитатели.

Роденият във Варна Атанас Кателиев е певец, композитор и автор на текстове. Широка популярност придобива с победата си в един от най-гледаните музикални формати, където печели с категоричност симпатиите на зрителите с характерния си глас и харизма.

През 2021 г. изпълнителят издава дебютния си албум „Изгубени във времето“, създаден с активното участие на пловдивчанина Ангел Дюлгеров, утвърден китарист, който работи с Любо Киров и е музикален директор на бенда на Лили Иванова.

За концерта в Пловдив Кателиев е подготвил акустични интерпретации на популярни песни, които ще се редуват с негови авторски парчета. Така публиката ще има възможност да се докосне както до познати хитове, така и до личния музикален почерк на изпълнителя.