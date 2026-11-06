По неофициално потвърдена информация оръжието е намерено, но прокуратурата все още не е съобщила подробности по разследването

Пистолетът, с който е бил застрелян пловдивският бизнесмен Илиян Филипов, е открит, твърдят меедиини публикации. Към момента обаче няма официална информация от прокуратурата или разследващите органи, която да потвърждава находката и да дава подробности около нея.

Откриването на оръжието би било съществена стъпка в разследването на убийството, извършено на 30 септември в жилищна сграда в пловдивския район „Западен“. До този момент пистолетът не беше намерен, а разследващите работеха по различни версии за престъплението.

За убийството към днешна дата е арестуван Славчо Мегерев. Той остава с мярка за неотклонение „задържане под стража“, потвърдена окончателно от Апелативния съд в Пловдив. Мегерев е обвиняем и се счита за невинен до влизане в сила на присъда.

Адвокатът на Мегерев Диляна Агова е заявила пред Марица, че не е уведомена за нови доказателства по делото.

Според прокуратурата предполагаемият мотив за престъплението са неуредени финансови отношения между двамата мъже.